Man overleden bij aanrijding A16 Rotterdam

Foto: Nieuws op Beeld

De omgekomen bestuurder had een meerderjarige man als passagier bij zich, die lichtgewond raakte. De bestuurder van de 2e betrokken auto raakte eveneens lichtgewond. Deze bestuurder, een 45-jarige man uit Den Haag, is aangehouden en wordt verhoord.



Onderzoek

Het ongeval gebeurde rond 7 uur. Wat er precies ie gebeurd wordt onderzocht. Ongevalsspecialisten ven Team Verkeer van de Politie Rotterdam doen op de A16 richting Terbrechseplein bij afrit 26 onderzoek naar de toedracht. Eén rijbaan is open.