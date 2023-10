Politie onderzoekt brandstichting bij scooterwinkel

De politie kreeg zaterdagavond een melding van een autobrand aan de Ringbaan Oost. Ter plaatse bleek dat die brand wellicht het gevolg was van een brandstichting bij een scooterwinkel aan de overkant waarna een vuurbal over straat ging. Omwonenden hoorden een luide knal en zagen een flinke steekvlam. De politie gaat uit van brandstichting en heeft een aangifte van de eigenaar opgenomen. Het rolluik is beschadigd en zwart geblakerd.

Oproep

De politie roept getuigen op om te reageren. U kunt bellen met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Vermeld u dan het zaaknummer 2023269863