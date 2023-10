Politie houdt verdachte schietincident Geldrop aan

Agenten kregen rond 00.15 uur een melding van getuigen die een man met een wapen zagen en een knal hoorden. Bij de woning reden twee auto’s snel weg. Na een korte achtervolging konden beide auto’s langs de kant van de weg worden gezet. In een van de auto’s zat - naar later bleek - het slachtoffer: een 25-jarige man uit Eindhoven, hij werd gestopt op de Eindhovensweg in Geldrop. De verdachte is aangehouden in zijn auto op de Leostraat.

De Tilburger is ingesloten op het bureau en wordt verhoord. Rechercheurs en forensisch specialisten proberen in kaart te brengen wat er nu exact is gebeurd en stellen sporen veilig. Het slachtoffer heeft lichte verwondingen, vermoedelijk als gevolg van een vechtpartij.