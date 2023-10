Veel vuurwerk in schuur

#foto vuurwerk betreft stockfoto



De politie startte een onderzoek toen via Meld Misdaad Anoniem een melding binnenkwam dat in een woning in Woerden veel zwaar illegaal vuurwerk lag opgeslagen. Agenten die de melding onderzochten en daarop de betreffende woning bezochten, vonden op aanwijzingen van de bewoner in de nabijgelegen schuur 140 kilo aan zwaar illegaal vuurwerk. Dat namen de agenten direct in beslag. Tegen de 41-jarige bewoner werd proces-verbaal opgemaakt.



Het vuurwerk dat tegenwoordig te koop is, is totaal niet meer te vergelijken met het vuurwerk van twintig jaar geleden. Er is veel meer zwaar, illegaal vuurwerk in omloop en dit zorgt voor de nodige risico’s. Een voorbeeld van zwaar, illegaal vuurwerk is de cobra. Een cobra is wat betreft explosieve kracht vergelijkbaar met een handgranaat. Worden cobra’s, ander vuurwerk met de kracht van een explosief of zelfgemaakte vuurwerkpakketten ergens neergelegd of vervoerd, dan zorgt dit voor omstanders en de makers zelf voor enorme risico’s. Huizen kunnen zeer zwaar beschadigd raken en het letsel kan dodelijk zijn. Inmiddels wordt er ook vuurwerk aangetroffen wat tot tien keer meer kruit bevat dan een cobra. Gaat dit vuurwerk af, dan kan dit ernstige gevolgen hebben voor omstanders en de omgeving. Wat ook een probleem is, is dat grote hoeveelheden vuurwerk opgeslagen worden in huizen, bergingen en schuren. Komt zo’n grote hoeveelheid vuurwerk tot ontploffing, dan is het leed niet te overzien.

Hulpverleners gewond

Zwaar vuurwerk vormt niet alleen een risico voor omstanders, maar ook voor hulpverleners. Jaarlijks raken meerdere politieagenten gewond door vuurwerk.

Vuurwerk melden