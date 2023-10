Overval Schagen geen buit, wel een signalement

Schagen - Op zondag 23 oktober, rond kwart over elf ’s avonds, hebben twee jongemannen geprobeerd een restaurant aan het Noord in Schagen te overvallen. Zij hadden bivakmutsen op en een steekwapen bij zich. Toen bleek dat de kassa leeg was zijn ze lopend vertrokken. De politie doet nu buurtonderzoek en vraagt omwonenden en ondernemers om camerabeelden.