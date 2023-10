Auto-inbreker op skateboard op heterdaad aangehouden

De verdachte heeft de diefstal toegegeven. De eigenaar van de auto heeft aangifte gedaan. Er waren geen braaksporen aan het voertuig. De verdachte had in zijn tas ook nog een bankpasje bij zich dat van diefstal afkomstig is. Ook zaten er nog andere goederen, zoals een elektrische tandenborstel nieuw in de verpakking in zijn tas waarvan de herkomst nog niet duidelijk is. Dit is nog in onderzoek