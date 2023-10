Grote hoeveelheid chemicaliën voor drugslab aangetroffen in Goirle

De politie kwam de chemicaliën door rechercheonderzoek op het spoor. In dezelfde unit werden ook andere goederen aangetroffen die gebruikt worden bij de productie van synthetische drugs bijvoorbeeld om te koken.

Onderzoek

Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen zijn aanwezig om de inhoud van de jerrycans vast te stellen. Na dat onderzoek zal de opslagplaats door een gespecialiseerd bedrijf worden geruimd.

Reactie burgemeester van Stappershoef

Burgemeester Mark van Stappershoef onderzoekt of hij het pand kan sluiten. “Het is belangrijk dat we met alle veiligheidspartners samenwerken aan de bestrijding van deze zware criminaliteit in onze gemeente. Deze activiteiten willen we in Goirle en Riel niet hebben. Daar komt nog bij dat deze opslag ook gevaar meebrengt voor de omgeving. We weten intussen dat dit ook in een dorp als Goirle gebeurt, eerder in een woonwijk en nu op een bedrijventerrein. Daarom roep ik ook inwoners en ondernemers op om hun oren en ogen open te houden en signalen door te geven aan de politie of via Meld Misdaad Anoniem. Alleen zo kunnen we samen onze dorpen veilig houden.”