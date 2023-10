Twee gewonden bij steekincident in Sprang-Capelle

De politie kreeg zondag 22 oktober 2023 omstreeks 22.20 uur een melding van een steekpartij op de Luzerne in Sprang-Capelle. Ter plaatse zagen de agenten dat een man en een vrouw gewond op de grond lagen. Ze waren bij bewustzijn maar nauwelijks aanspreekbaar. Er kwamen vier ambulances en twee heli’s ter plaatse. De slachtoffers werden naar een ziekenhuis gebracht.

De verdachte, een 56-jarige man, werd door agenten in zijn woning aangehouden. Medewerkers van de Forensische Opsporing stellen in die woning een uitgebreid sporenonderzoek in. De recherche stelt een nader onderzoek in naar de toedracht van de steekpartij. Ook onderzoeken de speurders de relatie tussen de slachtoffers en de verdachte.

Getuigenoproep

De recherche is op zoek naar getuigen van het steekincident. Zij kunnen contact opnemen met 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Vermeld u dan het zaak nummer 2023270782