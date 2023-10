Gesignaleerde van straat gehaald

De man werd gezocht omdat hij een boete van ruim 700.000,- euro of 1080 dagen gijzeling had openstaan. De politie ging vrijdag met een machtiging tot binnentreden naar de woning van de gesignaleerde om hem aan te houden. De man werd niet thuis aangetroffen maar meldde zich later op de avond het politiebureau. Daar is hij aangehouden en inmiddels overgebracht naar een huis van bewaring.

Ontnemingsmaatregel

De ontnemingsmaatregel is een instrument dat de officier van justitie kan eisen, wanneer er een vermoeden bestaat dat een bepaald misdrijf, inkomsten of voordeel heeft opgeleverd. Vandaar dat inkomsten afkomstig uit een misdrijf kunnen worden afgenomen.

Gegijzeld door justitie

Gijzeling is een dwangmiddel waarbij de wanbetaler in de cel wordt gezet totdat de schuld of boete betaald is. De kantonrechter bepaalt vooraf een maximaal aantal dagen cel. Maar die dagen vervangen de geldboete niet. De boete moet, inclusief de eventuele verhogingen, nog steeds worden betaald. Ook als de maximale gijzeling in de cel is uitgezeten. De gijzeling kan alleen voorkomen of opgeheven worden door het hele boetebedrag te betalen.