Update: fietser overleden na aanrijding met auto

Bericht 25 oktober

In de parkeergarage van het winkelcentrum startte het voertuig van een 62-jarige man uit Den Haag niet. De man en zijn partner duwden de auto naar de helling en wilden zo de auto starten. Op moment dat de auto met de voorwielen de helling bereikte, probeerde de man in de auto te stappen, wat niet lukte. Waarop de auto met snelheid, en de man half uit de auto, van het parkeerdek naar beneden reed. Halverwege de helling is de auto met openstaande deur tegen een tegemoetkomende auto gereden. Onderaan de helling werden twee fietsers door de auto aangereden. De auto kwam aan het einde van het parkeerterrein tot stilstand.

Een fietser, een 57-jarige vrouw, is zwaargewond vervoerd naar het ziekenhuis. De andere fietser, een 33-jarige man uit Den Haag, raakte lichtgewond. De bestuurder van de auto is aangemerkt als verdachte en wacht het proces verbaal thuis af.