Verdachte aangehouden in onderzoek naar explosieven bedrijventerrein

Deventer - De politie heeft gisterenavond in de wijk Empel (Den Bosch) een verdachte in zijn woning aangehouden. Dit vanwege mogelijke betrokkenheid bij de gevonden explosieven op een bedrijventerrein in Deventer. De man is aangehouden en zit nog vast.