52 aanhoudingen op station Alkmaar in aanloop naar voetbalwedstrijd AZ-Aston Villa

Rond 17.15 uur werd op station Alkmaar een persoon aangehouden voor verboden wapenbezit. Het mes dat hij in bezit had is in beslag genomen. Rond 17.25 uur vond een tweede aanhouding plaats. Deze man werd aangehouden voor belediging en opruiing. Bij deze aanhouding werd pepperspray gebruikt.

Kort daarop werd een groep Aston Villa supporters gecontroleerd op het perron of ze in bezit waren van wedstrijdkaarten. Tijdens de controle werd bij iemand vermoedelijk een mes gezien. Op het moment dat de politie hierop wilde controleren, zocht de groep hun toevlucht tot een stilstaande trein. Er werd geen mes meer aangetroffen.

Eén voor één zijn de betreffende 50 personen met ondersteuning van ME de trein uitgehaald en aangehouden voor onder andere verstoring openbare orde. Een aantal personen boden verzet bij de aanhouding. Hierbij is door de ME geweld ingezet. Ook werd pepperspray gebruikt. In de trein zijn bivakmutsen en verdovende middelen gevonden. Géén van de betrokkenen had een wedstrijdkaart op zak.

De wedstrijd AZ-Aston Villa is verder zonder problemen verlopen.