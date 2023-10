27-jarige man met steekverwondingen aangetroffen; drie aanhoudingen verricht

De man werd door agenten op straat aangetroffen. Of het incident zich ook daadwerkelijk buiten heeft afgespeeld, of in een nabijgelegen woning, is nog niet duidelijk. Even later konden drie mannen worden aangehouden. Het gaat om een 32-jarige Rotterdammer en een 34- en 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hun rol bij het incident wordt onderzocht.



Iets gezien?

Mocht u getuige zijn geweest van dit incident, neem dan contact op met de politie via onderstaande mogelijkheden.