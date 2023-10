Automobilist negeert stopteken en maakt schade

Beeldmateriaal?

De politie doet verder onderzoek. Bent u getuige geweest of heeft u beeldmateriaal? Laat het ons weten. Dat kan via 0900 – 8844 of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006. Via politie.nl (Aangifte of melding doen / Upload uw beeldmaterieel) kunt u beelden insturen.