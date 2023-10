Politie pakt twee mannen op voor zware mishandeling Eindhoven

In de nacht van zaterdag op zondag 30 juli lopen drie jongens terug naar huis. Ze hebben net een leuke avond gehad in de binnenstad van Eindhoven als ze rond 04:00 uur op de Oude Stadsgracht worden aangesproken door twee jongens. Uit het niets delen deze twee ineens trappen en klappen uit. Een van de slachtoffers krijgt zelfs een trap tegen het hoofd en raakt buiten bewustzijn. Daarna volgen er nog meer klappen en trappen. De slachtoffers raken ernstig gewond en moeten naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.



Onderzoek

De verdachten en hun geweldplegingen staan op beeld. Daarop is te zien dat veel omstanders getuige waren van het incident. Mogelijk speelde de seksuele geaardheid van de slachtoffers een rol bij de mishandeling, onder meer door uitlatingen die door de verdachten zouden zijn gedaan. Dit wordt verder door de politie onderzocht. De recherche heeft naar aanleiding van tips en camerabeelden vanochtend twee verdachten aangehouden. Ze zitten vast en worden later verhoord.



Politie voor Iedereen

Wij, als politie, keuren geweld af in al zijn vormen onafhankelijk van geslacht, seksuele gerichtheid, ras, handicap, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid of op welke grond dan ook. We zijn een Politie voor Iedereen.



We bedanken iedereen voor het meedenken en het delen van tips. Mocht je beelden hebben gedeeld dan vragen we je deze weer offline te halen.