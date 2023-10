Lachgas en illegale bar aangetroffen in onderzoek naar ondermijning

Het bedrijfspand kwam in beeld in een onderzoek naar ondermijning. Bij de instap werden maandag onder meer een gokkast, een geldtelmachine, een illegale bar, fiches met een inruilwaarde van zo’n 18.000 euro, contant geld en lachgas aangetroffen. Daarnaast zijn verschillende bestuursrechtelijke overtredingen vastgesteld met betrekking tot de brandveiligheid, de Alcoholwet en de Wet op de kansspelen. Ook bleek dat het bedrijfspand illegaal bewoond werd. Een 30-jarige man uit Krimpen aan de Lek is aangemerkt als verdachte. Het onderzoek is in volle gang.

Ondermijning

Ondermijning is lastig te definiëren doordat dit een gevolg is van veel verschillende vormen van criminaliteit. Daarbij vervagen de grenzen tussen de bovenwereld (de ‘gewone’ maatschappij) en de onderwereld (criminaliteit). Je kunt ondermijning zien als het constante gebeuk van georganiseerde criminaliteit op onze samenleving. Ondermijning is een probleem dat de maatschappij verzwakt en uiteindelijk zelfs ontregelt. Om ondermijning aan te pakken werken de politie en andere overheidsorganisaties samen met bedrijven. Maar ook de hulp van de burger is onmisbaar. Ziet, hoort of ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat ergens iets niet in orde is of wordt u bedreigd? Meld het! Dat kan via onderstaande mogelijkheden.