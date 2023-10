Arrestant verwondt agent

Het incident gebeurde op het politiebureau Zuidplein, waar die donderdagavond een 38-jarige man uit Spijkenisse van een ophoudkamer naar een cel verplaatst moest worden. De arrestant werd door twee agenten naar zijn cel begeleid, maar was recalcitrant en wilde niet meewerken. Bij de cel aangekomen stond de Spijkenissenaar plots stil en sloeg hij één van de agenten in zijn gezicht. Met hulp van een derde agent kon de man in de cel worden opgesloten, maar de geslagen agent werd misselijk en duizelig en verloor het bewustzijn. Korte tijd later kwam hij bij en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De agent bleek ook een gekneusde duim te hebben.

De verdachte was eerder die avond aangehouden wegens openbare dronkenschap, waarbij hij zich tegen zijn aanhouding verzette en naar een agent spuugde (en hem miste). De klap die hij op het politiebureau uitdeelde leverde hem zijn tweede aanhouding op.