Man overleden in bedrijf

Op donderdag 26 oktober 2023 om 20.35 uur kwam er een melding binnen vanuit het bedrijf aan de Belgiëstraat. Er zou iemand klemgezeten hebben tussen een machine en zwaargewond zijn. Hulpdiensten spoedden zich naar het bedrijf en het slachtoffer werd gereanimeerd. Helaas is de 61-jarige man uit Waalwijk ter plaatse overleden.

Onderzoek

De arbeidsinspectie is gealarmeerd over dit ongeval en de toedracht zal worden onderzocht. Voor de medewerkers van het bedrijf is slachtofferzorg geregeld. De familie van het slachtoffer is in kennis gesteld.