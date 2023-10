Straatroof en winkeldiefstal maandag in Bureau Brabant

’s-Hertogenbosch – Straatroof

Een 16-jarige jongen is in het centrum van ’s-Hertogenbosch beroofd van zijn spullen. Twee jongens beroven het slachtoffer van zijn donkerblauwe jas, schoenen en een iPhone 14. Dat gebeurde op zondag 23 juli, tegen kwart voor twaalf in de avond, in de omgeving van In den Boerenmouw.

Het slachtoffer kreeg ook klappen en trappen. We hebben beelden van de straatroof. Kijk maandag naar Bureau Brabant en help mee de daders te pakken.

Mierlo-Someren – Winkeldiefstal

Een stel in Brabant heeft de nodige winkeldiefstallen op hun naam staan. En ze hebben een voorkeur voor filialen van de Kruidvat. Zo hebben we ze op beeld in Mierlo, Someren en in Helmond. Steeds maken ze voor honderden euro’s aan verzorgingsproducten buit.

Maandag in Bureau Brabant op Omroep Brabant vanaf 17.00 uur.