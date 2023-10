Man neergestoken op Johan Cruijff Boulevard

Rond 02.35 uur vond het incident plaats. Nadat de politie er melding van kreeg, troffen agenten in station Bijlmer-Arena een man met een forse steekverwonding aan. Het slachtoffer was gelukkig bij kennis en gaf aan mishandeld en neergestoken te zijn door vier mannen. Toen het slachtoffer op een bankje voor het station zat, werd hij naar eigen zeggen door de mannen benaderd en vervolgens belaagd. Een getuige ter plaatse vertelde de agenten gezien te hebben dat twee mannen het slachtoffer mishandelde terwijl hij op de grond lag. De mannen renden weg naar het Anton de Komplein op het moment dat de getuige naar ze toe kwam. Het slachtoffer vluchtte vervolgens het station in en de politie werd gealarmeerd. In verband met zijn verwondingen moest het slachtoffer naar het ziekenhuis worden overgebracht voor behandeling.