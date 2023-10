Steekincident Hazelaarstraat: slachtoffer gereanimeerd, verdachte aangehouden

Wat er zich precies heeft afgespeeld in de Hazelaarstraat, staat nog niet vast. Wel is het duidelijk dat meerdere mensen iets zien en/of gehoord hebben van het heftige incident. De politie roept iedereen die mogelijk getuige is geweest op om zich bij te melden. Niet alleen omdat alle informatie over de zaak welkom is, maar zeker ook zodat we de juiste (slachtoffer)hulp kan worden aangeboden. Het onderzoeksnummer in de deze zaak: 2023245040.