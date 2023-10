Man zwaargewond na schietpartij Spijkenisse

Kort na vier uur zaterdagochtend kwam er bij de politie een melding van een schietpartij binnen. Volgens de melders was er een man neergeschoten in een uitgaansgelegenheid aan de Voorstraat in Spijkenisse. De verdachte zou zijn gevlucht. Direct nadat de politie en ambulance ter plaatse waren, is gestart met hulpverlening aan het slachtoffer, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is vervoerd.

Twee aanhoudingen

Vanmorgen rond 6 uur zijn er twee verdachten aangehouden. De politie kwam ze op het spoor door snel onderzoek en verklaringen van getuigen.

Het gaat om een man van 26 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats en een man van 31 uit Spijkenisse.

Heeft u informatie of beelden?

Tegelijkertijd startte ook het opsporingsonderzoek. Agenten zijn in de omgeving op zoek gegaan naar camerabeelden en hebben met getuigen gesproken. Heeft u voor het onderzoek waardevolle informatie, en dit nog niet met ons gedeeld, doe dat dan! Heeft u misschien gefilmd in de uitgaansgelegenheid, dan kunnen die beelden ons erg helpen. Informatie delen kan ook anoniem op 0800-7000.

