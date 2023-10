Toch gepakt ondanks omkleden

Op zaterdag 28 oktober 2023 net voor 07.00 uur kwam er een melding binnen bij het Operationeel Centrum dat een man op de Goirkekanaaldijk stond bij een auto met twee mannen. In die auto lagen gestolen spullen die hij herkende vanuit zijn bedrijf in Udenhout. Daar was afgelopen nacht ingebroken en had men kabels weggenomen. De eigenaar had het vermoeden dat deze kabels wel eens ingeleverd zouden worden op de Goirkekanaaldijk en dat vermoeden bleek juist. Hij trof daar de auto met zijn kabels erin en de twee mannen.

Er vandoor

Hij belde de politie die meteen onderweg ging. Maar de twee mannen gingen ervandoor. De melder kon een goed signalement van de mannen geven en een zoekactie werd opgestart. Kort daarna zag een van de agenten een man lopen die voor een gedeelte aan het signalement voldeed maar niet qua kleding. De scherpzinnige agent zag dat de man een tasje van een winkel in de buurt bij zich had.

Omgekleed

In dat tasje zat kleding die wel aan het signalement voldeed. Bij navraag in die winkel bleek de verdachte, een 29-jarige man zonder bekende vaste verblijfplaats in Nederland, inderdaad daar een witte jas en een andere broek gekocht te hebben. Alles was te zie op camerabeelden. Het omkleden mocht niet baten want de verdachte werd aangehouden verdacht van de diefstal van de kabels. Zijn partner in crime is verder nog niet gevonden.