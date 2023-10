Verdachte aangehouden na schietincident in Leeuwarden

Zaterdagochtend krijgen agenten rond 6.50 uur melding dat er zou zijn geschoten aan de Archipelweg in Leeuwarden. Eenmaal ter plaatse blijkt er niemand gewond. Er wordt een uitgebreid onderzoek gestart, er wordt sporenonderzoek verricht op de plaats delict en agenten spreken met betrokkenen en getuigen.

Aanhouding

Op basis van het eerste onderzoek is in de loop van de ochtend een verdachte aangehouden in Leeuwarden. Het gaat om een 35-jarige man uit Leeuwarden. Hij wordt verhoord en zijn betrokkenheid bij het schietincident wordt onderzocht. Uit onderzoek moet blijken wat de aanleiding is geweest en wat zich precies heeft afgespeeld aan de Archipelweg.

Heeft u meer informatie?

De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over dit incident. Heeft u iets gezien? Of heeft u mensen mogelijk voorafgaand of kort na het incident hierover horen praten? Weet u iets wat relevant kan zijn voor het onderzoek en heeft u nog niet met ons gesproken? Neem dan contact met ons op via 0900-8844.