Getuigen gezocht na brandbom bij auto

Rond 19.00 uur kwam er een melding binnen dat er aan de Parkzijde een harde knal was gehoord. Toen politieagenten polshoogte gingen nemen zagen zij dat er een brand was ontstaan bij een auto, vermoedelijk veroorzaakt door een brandbom. Dit heeft aanzienlijke schade aangericht aan de auto en aan een nabijgelegen schutting.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten van dit incident dat gebeurde rond 19.00 uur aan de Parkzijde. Hebt u iets gezien of gehoord? Bel dan 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. Ook kunt u anoniem een melding doen door te bellen met M. via 0800-7000.