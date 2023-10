Verdachte aangehouden na steekincident Hoogeveen

Op 2 oktober rond 17:30 uur vond het steekincident plaats voor een woning aan de Kortewijkstraat. Het slachtoffer, een 59-jarige vrouw uit Hoogeveen raakte bij het steekincident gewond. Zij is overgebracht naar het ziekenhuis om daar te worden behandeld aan haar verwondingen.

Verdachte aangehouden

De verdachte ging er na het steekincident vandoor en kon rond 18:00 uur worden aangehouden in een woning aan De Plevier, ook in Hoogeveen. De 63-jarige man uit Hoogeveen is overgebracht naar het politiebureau en zit nog vast. Hij wordt verhoord over wat er aan de Kortewijkstraat is gebeurd.

Iets gezien of gehoord?

Er is ter plaatse (sporen)onderzoek verricht, maar het onderzoek naar wat er is gebeurd is nog niet afgerond. Heeft u informatie die ons verder kan helpen in het onderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Bel de politie: 0900-8844, of gebruik het tipformulier onderaan deze pagina. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.