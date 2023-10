Verkeerscontrole in Zaanstad leidt tot bijna vijftig bekeuringen

Assendelft/Koog aan de Zaan - In de avond en nacht van zaterdag 30 september en zondag 1 oktober heeft de politie op twee locaties verkeerscontroles gehouden. Zowel op de Noorderveenweg in Assendelft als op en nabij de A8 bij Koog aan de Zaan werd gecontroleerd op onder andere alcohol, snelheid en andere verkeersovertredingen. Vijf personen zaten met alcohol op achter het stuur. In totaal werden bijna vijftig bekeuringen uitgedeeld voor met name het rijden onder invloed, snelheidsovertredingen en het vasthouden van een telefoon.