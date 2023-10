Man (39) aangehouden voor plaatsen cashtraps

Afgelopen maand werden er diverse cashtraps geplaatst in verschillende geldautomaten in het centrum van Den Haag maar ook op andere plekken in Den Haag, Rijswijk en Nootdorp. Er werd een onderzoek gestart dat leidde naar de aanhouding van de 39-jarige verdachte. De verdachte is gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze heeft besloten dat de verdachte langer vast blijft zitten.

Wat is een cashtrap

Een cashtrap is een metalen plaatje die wordt geplaatst op de geldmond van een geldautomaat waardoor het gepinde geld vast komt te zitten. Dit plaatje wordt inclusief het geld op een later moment opgehaald.

Wat te doen bij een cashtrap?

Bekijk voordat u een pintransactie doet bij een geldautomaat, hoe de geldmond van de automaat eruitziet. Wanneer u een dergelijk metaal plaatje, zoals te zien is op bovenstaande afbeelding, aantreft bij een geldautomaat is het niet verstandig om te gaan pinnen. Bel direct de politie via 0900-8844 zodat de politie het plaatje kan weghalen en er onderzoek kan worden gedaan.

Aangifte doen

Vooralsnog hebben we geen aangiften van deze vorm van skimmen binnengekregen. Wij komen gevallen op het spoor door meldingen van Geldmaat. Bij gebruik van geldautomaat die geprepareerd is met een cashtrap treedt deze uiteindelijk buiten werking. Hier krijgt Geldmaat een melding van, zij zien wat de oorzaak is en melden dat bij ons. Hebt u gepind en is er geld achtergebleven? Doe dan altijd aangifte.