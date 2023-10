Grondstoffen voor synthetische drugs in beslag genomen

De politie kwam na onderzoek uit bij een bedrijfsverzamelgebouw. In een van de ruimten vonden agenten 4000 liter drugsafval en zo’n 250 kilogram aan grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Ook werd er zo’n 53 kilo henneptoppen, 3 kilogram hasj en 6,5 kilogram snoep met THC erin gevonden. Alles is in beslag genomen en wordt vernietigd. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de herkomst van de spullen.