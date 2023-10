Recherche onderzoekt poging brandstichting

Doordat de man betrapt werd is een mogelijke brandstichting voorkomen. Het doelwit was mogelijk de schoenenwinkel die op 15 september ook al beschoten werd. Uiteraard onderzoekt de recherche of er een verband is tussen de twee incidenten.

Signalement

Van de, op 1 oktober, betrapte man is een signalement bekend. Hij had zwart haar, een donkere baard, was licht getint en had donkere ogen. Mogelijk was hij van Turkse komaf. Heeft u de man gezien? Of heeft u meer informatie over de incidenten? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld daarbij zaaknummer 2023216386. Anoniem melden kan ook via 088-7000.