“Meld het als je wat weet over explosies”

Dit jaar zijn er 34 explosies geweest op woningen en bedrijven in de eenheid Noord-Holland. Hiervan zijn 29 gericht op woningen, twee op bedrijven en drie plofkraken: twee op een juwelier en één bedrijf.



"De impact op het veiligheidsgevoel van de inwoners in de eenheid Noord-Holland is enorm. Daarnaast is het gevaarlijk voor omwonenden, voorbijgangers, ondernemers, mijn collega’s en andere hulpverleners", zegt Van Spaendonk. Uit (landelijke) duiding van incidenten blijkt dat excessieve geweldsincidenten, zoals explosies bij woningen, regelmatig druggerelateerd zijn. Daarnaast vinden explosies plaats met een andere achtergrond, zoals relationele problemen, afpersingen/intimidatie van bedrijven of vanuit concurrentie-oogpunt.



Om de daders op te sporen heeft de politie alle burgers hard nodig. Zij kennen hun straat, hun wijk en hun bewoners tenslotte het beste. Ook als er iets niet klopt in het straatbeeld, valt dat hen als eerste op. Van Spaendonk: “Iedereen die wat weet of informatie heeft moet dit met ons delen”.



Melden helpt

Zie jij verdachte situaties? Bel dan altijd 112. Heb je informatie over (de achtergronden van) een explosie? Meld het dan ook! Bel 0900-8844 of vul een tipformulier in op www.politie.nl. Mocht je het eng of spannend vinden om te melden dan kan dat ook altijd anoniem of vertrouwelijk. Maak dan gebruik van Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of van het Team Nationale Inlichtingen (088-6617734). Dat is een afdeling getraind in het afschermen van tipgevers en informanten. Zij zijn getraind om op onopvallende wijze informatie in te winnen en de tipgever te allen tijde te beschermen.

Woningen (adres + plaats + datum)

Raadhuisstraat, Heemskerk: 4 januari 2023*

Sportlaan, Zuid-Scharwoude: 11 februari 2023

Heijermansstraat, Zaandam: 6 april 2023*

Boeierstraat, Purmerend: 12 april 2023

Groenveld, Middenbeemster: 14 april 2023

Weverstraat, Purmerend: 17 april 2023

Boogschutter, Hoorn: 11 mei 2023

De Regenboog, Tuitjenhorn: 18 mei 2023

Westfriese Hof, Hoorn: 31 mei 2023

Pijpkruidstraat, Krommenie: 8 juni 2023

Plantage, Beverwijk: 27 juni 2023

Bakkerstraat, Haarlem: 9 juli 2023

Kraggeveenstraat, Purmerend: 27 juli 2023

Boomerwaalstraat, Heerhugowaard: 4 augustus 2023

Prins Bernhardlaan, Haarlem: 4 augustus 2023

Noorderdracht, Oosterblokker: 4 augustus 2023

Gorterstraat, Den Helder: 22 augustus 2023

Bachstraat, Purmerend: 22 augustus 2023

Kleine Werf, Oosthuizen: 23 augustus 2023

Windmolen in Hoorn: 10 september 2023

Weidemolen in Hoorn: 9 september 2023

Lekstraat in Alkmaar: 14 september 2023

De Ratelaar in Heemskerk: 17 september 2023

Bakkerstraat in Haarlem: 28 september 2023

Bannewaard in Alkmaar: 30 september 2023

Kelloggstraat in Hoofddorp: 1 oktober 2023

Thomas Morelaan in Hoofddorp: 2 oktober 2023

Ruusbroechof in Alkmaar: 2 oktober

Baansingel in Alkmaar: 2 oktober 2023



Bedrijven (adres + plaats + datum)

Wormerplein, Purmerend: 26 januari 2023

Koemarkt, Purmerend: 8 mei 2023*



Plofkraak juwelier (adres + plaats + datum)

Lepelstraat, Haarlem: 5 juli 2023

Anegang in Haarlem: 20 september 2023*

Plofkraak bedrijf (adres + plaats + datum)

Fahrenheitstraat, Heerhugowaard: 28 juli 2023

*Aanhoudingen

Voor de explosie op 6 april aan de Heijermansstraat in Zaandam is een verdachte aangehouden. Voor de Raadhuisstraat in Heemskerk is ook een verdachte aangehouden. Tot slot hebben we voor het incident op de Koemarkt ook een verdachte kunnen aanhouden.