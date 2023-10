Verdachte aangehouden na geweldsincident Ter Apel

Zondagochtend 29 oktober rond 9:50 uur kwam bij de meldkamer de melding binnen van een steekincident. De politie kwam direct met meerdere eenheden ter plaatse en startte direct een (sporen)onderzoek. Het slachtoffer, een 55-jarige man uit Ter Apel, werd overgebracht naar het ziekenhuis. Uit het eerste onderzoek is gebleken dat het slachtoffer bij een geweldsincident onder meer is gestoken en geslagen.

Verdachte aangehouden

Zondag aan het einde van de ochtend kon een verdachte worden aangehouden. Het gaat om een 42-jarige man, die verblijft in Ter Apel. Hij zit op dit moment nog vast. Uit onderzoek moet blijken wat de aanleiding is geweest voor het geweldsincident en wat zich precies heeft afgespeeld aan de Ter Apelervenen.

Heeft u meer informatie?

De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over dit incident. Heeft u iets gezien? Of weet u iets wat relevant kan zijn voor het onderzoek en heeft u nog niet met ons gesproken? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Anoniem informatie delen kan ook via 0800-7000.