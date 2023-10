Tientallen kilo’s drugs aangetroffen in een vrachtwagen

Eerder die dag kreeg de politie een tip en besloot hiernaar te handelen. Agenten van de Dienst Speciale Interventies (DSI) lokaliseerden de vrachtwagen en hielden de vrachtwagen staandeop de A16 ten hoogte van Prinsbeek. In de vrachtwagen troffen zij maar liefst 41 kilo cocaïne aan waarna zij de 42-jarige bestuurder met Poolse nationaliteit hebben aangehouden. De politie is een onderzoek gestart naar de herkomst van de drugs.

De man is vandaag voorgeleid en de rechter heeft besloten dat hij nog 14 dagen langer vast zal blijven zitten.

