Tilburger aangehouden na mishandelen en bespugen agenten

De politie kreeg zondag 29 oktober 2023 een melding vanuit een woning dat de zoon van de bewoners tegen hun zin binnen was gekomen en niet weg wilde gaan. De 24-jarige man is een bekende van de politie. Hij lag inmiddels op een bed in een kamer op de eerste verdieping.



Terwijl de agenten daar het gesprek met hem aangingen om hem te bewegen de woning te verlaten, sloeg hij uit het niets een van hen ten in het gezicht waardoor diens bril afviel en neus begon te bloeden. Er ontstond een worsteling waarbij hij diezelfde agent ook nog in diens rechterkuit beet. De andere diender werd door de verdachte in het gezicht gespuugd. Uiteindelijk werd hij overmeesterd en naar het cellencomplex gebracht.