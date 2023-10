Man in gezicht getrapt in Venlo, verdachte poging doodslag gezocht

Na behandeling in het ziekenhuis is geconstateerd dat het slachtoffer zijn oogkassen, jukbeenderen, neus en bovenkaak heeft gebroken. Ook zijn enkele tanden van het slachtoffer afgebroken. Wij zijn op zoek naar de verdachte. Beelden van de verdachte zijn te bekijken via dit gezocht-item.

Meer informatie

Heeft u camerabeelden, meer informatie of herkent u de verdachte? Deel deze informatie met ons. Dat kan via 0900 - 8844 of anoniem via 0800 - 7000. Of via het tipformulier op deze pagina.