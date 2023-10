Politiechef Limburg, Ingrid Schäfer-Poels legt haar functie neer

In juni dit jaar maakte de Limburgse politiechef bekend haar werkzaamheden neer te leggen in verband met de behandelingen tegen de kanker. Het behandeltraject gaat door en Ingrid houdt moed. Ze is dankbaar voor alle steun en reacties van mensen binnen en buiten de politieorganisatie. ‘Al deze lieve berichten en attenties zijn hartverwarmend. Ze geven mij en mijn gezin steun en moed in deze zware tijd.’

Vanaf het moment dat ze haar werkzaamheden heeft neergelegd zijn haar taken en portefeuilles in de volle breedte overgenomen door de overige leden van de Limburgse eenheidsleiding. Politiechef Gerda van Leeuwen van de eenheid Zeeland-West Brabant is aangewezen als (juridisch) waarnemer. De procedure voor het aanstellen van een nieuwe politiechef is inmiddels opgestart.

Eind november neemt Ingrid Schäfer-Poels afscheid van de politie en van de eenheid Limburg.