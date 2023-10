Nog een verdachte aangehouden na dodelijke steekincident in Apeldoorn

Apeldoorn - De politie heeft dinsdag 31 oktober 2023 wederom een verdachte aangehouden in het onderzoek naar het dodelijk steekincident van dinsdag 5 september aan de Casper Fagelstraat in Apeldoorn. Het betreft een 26-jarige man, woonachtig in Voorburg.