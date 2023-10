Overval Aldi Zwijndrecht

Zwijndrecht - Maandagavond 30 oktober heeft er een overval plaatsgevonden op de Aldi aan de Passage. Hierbij is er een nog onbekend geldbedrag buitgemaakt. Gelukkig is niemand gewond geraakt, maar een kassamedewerker is erg geschrokken. De politie doet onderzoek.