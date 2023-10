Vuurwerk verwondt scholier, verdachte opgepakt

Het slachtoffer liep op maandag 30 oktober 2023 om 13.00 uur met enkele vrienden op de Paul Krügerlaan. Op dat moment gooide één van die vrienden brandend vuurwerk omhoog boven de groep. Het stuk vuurwerk kwam naar beneden en viel precies in de nek van het slachtoffer. Ze probeerden het nog weg te halen maar het ontplofte in zijn nek. Het slachtoffer liep daardoor brandwonden op en had last van zijn oren.

Risico

De politie en ambulance werden gebeld en het gewonde slachtoffer moest mee naar het ziekenhuis. De verdachte is aangehouden voor zware mishandeling en het illegaal bezit van vuurwerk. Ondanks het feit dat hij dit natuurlijk niet wilde heeft hij wel een risico genomen door het brandend stuk vuurwerk boven een groep te gooien. De ouders van beide jongens zijn direct op de hoogte gesteld van het incident. De officier van justitie neemt op een later tijdstip een beslissing over het vervolg van de zaak.