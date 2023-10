Man aangehouden voor handelen in cocaïne

Amersfoort - De politie heeft op maandag 2 oktober een 59-jarige man aangehouden voor het handelen in cocaïne. Bij de aanhouding werd ook zijn woning in de wijk Zonnehof in Amersfoort doorzocht. Hier werd handelsgeld, meerdere grammen cocaïne en gestolen goederen aangetroffen en in beslag genomen.