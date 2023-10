Dodelijk verkeersongeval Loosduinsekade, politie zoekt getuigen

Rond 20.00 uur kregen agenten melding van een verkeersongeval op de Loosduinsekade ter hoogte van de Uitenhagestraat. Agenten troffen een motor en twee zwaargewonde mannen aan. Diverse hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ondanks alle inzet, mocht de hulp voor één van de zwaargewonde mannen niet meer baten. De andere man werd vervoerd naar het ziekenhuis. Het team Verkeersongevallenanalyse (VOA) doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Getuigen gezocht

De politie onderzoekt het dodelijk ongeval en is daarbij op zoek naar getuigen van het ongeval die nog niet met de politie hebben gesproken. Wellicht zijn er dashcam beelden van andere automobilisten die helderheid kunnen geven in de toedracht van het tragische ongeval. Informatie delen kan via 0900-8844 of via het onderstaand tipformulier.

Slachtofferhulp

Meerdere omstanders waren getuige van het ongeval. Het meemaken van een verkeersongeval is zeer ingrijpend. Bent u getuige geweest en heeft u behoefte om het hier met iemand over te hebben? Dan kunt u terecht bij Slachtofferhulp voor steun. De ondersteuning van Slachtofferhulp is altijd gratis. Bel 0900-0101 of laat een bericht achter met verzoek tot contact via de website van Slachtofferhulp.