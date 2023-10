Zoektocht naar vermisten op Volkerak

In verband met het ongeval schaalden de hulpdiensten op naar GRIP 1. Al snel werd een man, een 40-jarige Duitser, uit het water gehaald door inzet van een reddingsbootje. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken en uiteindelijk uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis. Daarna is hij opgevangen in een hotel.

Een van de andere opvarende van het bootje werd door een binnenvaartschipper uit het water gehaald. Het slachtoffer was op dat moment al overleden. Het lichaam van het slachtoffer is overgedragen aan de politie en overgebracht naar een mortuarium. De identiteit van deze persoon moet nog worden vastgesteld.

Twee vermisten

Rond 20.30 uur werd besloten dat de kans om de twee vermisten nog levend terug te vinden zeer klein was. Besloten werd dat de reddingsoperatie afgesloten werd en er een bergingsoperatie opgestart werd. Specialisten van de politie bleven op het water zoeken naar het vermiste tweetal. Ook woensdag 4 oktober wordt er met behulp van sonarapparatuur op het water gezocht door de politie. Ook wordt er een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.