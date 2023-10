Doodsoorzaak overleden man in maisveld bekend

Het slachtoffer is om het leven gekomen nadat hij aan de rand van een maisveld werd overreden door een landbouwvoertuig. Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf. Het slachtoffer is een 30-jarige man met de Litouwse nationaliteit. Uit piƫteit naar de nabestaanden doen we verder geen mededelingen over deze zaak en brengen we verder geen details naar buiten.