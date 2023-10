Vrouw overleden bij aanrijding Garyp

Politieagenten werden om 20:08 uur gealarmeerd. Toen zij drie minuten later arriveerden, waren de ambulancemedewerkers al bezig met de eerste en urgente hulpverlening aan het slachtoffer uit Garyp. Enige tijd later kon zij aangeven dat zij daar niet alleen aan het wandelen was geweest. Daarop zijn de agenten direct gaan zoeken. Rond 20:45 uur vonden zij het slachtoffer uit Burgum, zij was al overleden.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De bestuurder van de auto, een 53-jarige vrouw uit Garyp wordt gehoord over hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.