Zes verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij schietincident Maria in Campislaan Assen

Het slachtoffer is een 24-jarige man uit Assen. Nadat agenten en ambulancepersoneel eerste hulp hebben verleend, is hij in kritieke toestand in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Conflict meerdere personen

Agenten horen van getuigen dat er voorafgaand aan het schietincident een conflict heeft plaatsgevonden waarbij meerdere personen betrokken zijn. In de omgeving gaan meerdere politie-eenheden op zoek naar de betrokken personen.



Zes aanhoudingen

Politieonderzoek leidt diezelfde avond tot de aanhouding van vier verdachten in de omgeving van de Maasstraat (twee mannen van 21 uit Assen, een 27-jarige man uit Assen en een 19-jarige man uit Arnhem). In de Schultestraat wordt een vijfde verdachte aangehouden. Deze verdachte is een 28-jarige man uit Assen. Op donderdag 5 oktober is ook een 20-jarige man uit Assen aangehouden. Alle verdachten zitten vast en worden gehoord over hun rol bij het conflict en het schietincident. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Op verschillende locaties in Assen zijn vervoersmiddelen (twee auto’s en twee fietsen) in beslag genomen voor onderzoek.

Politieonderzoek

Het politieonderzoek gaat door. Zo worden diverse sporen geanalyseerd door specialisten. In de omgeving van het schietincident wordt uitgebreid buurtonderzoek gedaan. Ook het opvragen en bekijken van camerabeelden maakt deel uit van het onderzoek.

Deel uw informatie met de politie

Heeft u camerabeelden van het schietincident, wat daaraan voorafging of wat er daarna gebeurde? Verspreid deze dan niet online maar deel ze met de politie. U kunt uw beelden aan ons doorsturen door het onderstaande tipformulier in te vullen. Heeft u het incident zien gebeuren maar nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact met ons op. Ook als u andere informatie heeft die ons kan helpen in het onderzoek, elk klein detail kan daarin belangrijk zijn, vragen we u contact met ons op te nemen.

U kunt ons bellen op telefoonnummer 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.