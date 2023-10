Vernieler auto's aangehouden

Vanaf 21.30 uur kreeg de politie meerdere meldingen over een man die midden op straat liep, overlast veroorzaakte en mensen lastigviel. Ook zou de man verantwoordelijk zijn voor het vernielen van meerdere auto’s op de Sara Burgerhartsingel. De politie ging met meerdere eenheden ter plaatse en deed onderzoek naar de vernielingen en de verdachte.



Aanhouding

De man, een 21-jarige inwoner van Amersfoort, werd aangetroffen op de Sara Burgerhartsingel nabij Silverstein. Hij voldeed aan het signalement dat door getuigen was verstrekt en werd aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek. De politie heeft geconstateerd dat er in ieder geval 3 auto’s zijn vernield, maar sluit niet uit dat meerdere aangiftes gaan volgen.



De politie wil graag in contact komen met eventuele getuige(n) of eigenaren van auto’s die nog geen aangifte hebben gedaan. Mogelijk zijn er ook personen die de verdachte hebben gefilmd met hun telefoon of beschikt men over camerabeelden die de vernielingen hebben vastgelegd. Dit beeldmateriaal wil de recherche graag hebben. U kunt de filmpjes zelf uploaden via uploaden filmpjes