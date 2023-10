Winkel overvallen

Rond 21.45 uur kreeg de politie de melding van een overval. Ter plaatse bleek dat een man onder dreiging van een steekvoorwerp geld had buitgemaakt. De verdachte vluchtte na zijn daad in de richting van de Stier.



Van de verdachte is het navolgende signalement bekend:

Man, donkergetint uiterlijk, 1.80 meter lang, normaal postuur en gekleed in een zwarte jas met capuchon. Men schatte de leeftijd van de verdachte in tussen 20 a 30 jaar.

Oproep getuigen

De recherche wil graag in contact komen met eventuele getuige(n) en mogelijk zijn er personen die de vluchtende verdachte hebben gefilmd met hun telefoon. Dit beeldmateriaal wil de recherche graag hebben. U kunt de filmpjes zelf uploaden via uploaden filmpjes

Mocht u over andere relevante informatie beschikken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 0900-8844 of informatie melden via het Meldformulier op politie.nl Mocht u anoniem uw informatie willen delen dan kan dat via telefoon 0800-7000 en/of via Meld Misdaad Anoniem