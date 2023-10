bankpasfraude zaak opgelost door tipgevers

We toonden in september de vrouw, die pinde met de gestolen pas van het echtpaar, een paar keer in het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. Dankzij uw hulp is de pinster herkend en is haar identiteit bekend bij de politie. Meerdere keren werd er getipt met goede informatie. De politie dankt u voor het meehelpen en meekijken naar bureau Hengeveld. Iedere tip helpt; hoe klein u zelf ook denkt dat uw informatie is. De politie zal binnenkort de 22-jarige vrouw aanhouden.