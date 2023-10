AZ-Legia Warschau: Geweld tegen politie en stewards

Afspraken

In de voorbereiding op deze wedstrijd zijn er door de Nederlandse politie, die van Warschau en met Legia afspraken gemaakt, over de wijze waarop de supporters van Legia de wedstrijd konden bezoeken. In verband met de festiviteiten in de Alkmaarse binnenstad rond 450 jaar Alkmaars Ontzet was het niet mogelijk om bezoekende voetbalsupporters in de stad te ontvangen. In de loop van de wedstrijddag werd duidelijk dat Legia Warschau deze afspraken niet is nagekomen. Door de burgemeester is in de loop van de middag de omgeving van station Alkmaar en het stadion als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Vanwege het aantreffen van vuurwerk en de informatie dat er zwaar vuurwerk in het bezit zou zijn van Legia-aanhangers. Dat betekent dat er in dit gebied dan preventief gefouilleerd kan worden.