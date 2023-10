Politie verricht aanhouding na vuurwerkincident Hoofddorp

Die maandag werd vuurwerk door de brievenbus gegooid bij een woning aan de Thomas Morelaan. Hierbij raakte de voordeur beschadigd. Uit onderzoek is gebleken dat aan het incident mogelijk een relationeel conflict ten grondslag ligt. Dit wordt verder onderzocht.

In deze zaak heeft de politie woensdagavond een verdachte aangehouden. Het gaat om een 17-jarige man uit Hoofddorp. De verdachte zit nog vast. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Melden helpt

Ziet u een verdachte situatie? Bel dan altijd 112. Hebt u informatie over (de achtergronden van) een soortgelijk incident? Meld dit dan via 0900-8844. Mocht u het eng of spannend vinden om te melden, dan kan dat ook altijd anoniem of vertrouwelijk. Maak dan gebruik van Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of van het Team Nationale Inlichtingen (088-6617734). Dat is een afdeling getraind in het afschermen van tipgevers en informanten. Zij winnen op onopvallende wijze informatie in en beschermen de tipgever ten alle tijden. Beelden en foto's kunnen verzonden worden via www.politie.nl/upload.

2023212857